Pilzköpfe im Zauberwald: Traumspiel von Christoph Bochdansky

Sprechende und fleischfressende Pflanzen, philosophische Waldbewohner, fliegende Fantasietiere, ein Schauergesang, ein Journalisten-Mord, ein Anruf von Dr. Freud und die Re-Union der Beatles plus Exklusiv-Interview: ganz schön viel für eine Stunde Spielzeit. Dabei ist "Der Wald von dem wir träumen" von Christoph Bochdansky im Hamakom, annonciert als "Traumspiel über wirre und vernünftige Welten", keineswegs gehetzt, sondern nimmt sich im Gegenteil eine Auszeit vom Alltag.

Der in Wien lebende Vorarlberger Theatermacher und Puppenspieler geht seit vielen Jahren seinen ganz eigenen Weg - kompromisslos im Beharren auf künstlerische Eigenständigkeit, doch flexibel im Ausdruck. Erst vor wenigen Tagen hatte sein Kinderstück "Die Villa Federfell" im Lilarum Premiere, am Freitag folgte seine neue Produktion für Erwachsene, ein fantasievoller, bezaubernder und anarchischer Ausflug in einen Zauberwald, dem möglichst viel Publikum zu wünschen ist, der aber nur noch bis Sonntag am Nestroyplatz und Mitte März im Wiener Schuberttheater zu sehen ist.