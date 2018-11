Pilz wegen leichten Waffenzugangs für Neonazis besorgt

"Jetzt"-Abgeordneter Peter Pilz zeigt sich im Zuge der BVT-Affäre besorgt, dass Neonazis zu leicht zu Waffen kämen. Wissen will er nun von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ), ob der zuletzt als Neonazi enttarnte Security im Untersuchungsausschuss zu der Causa im Besitz eines Waffenscheins ist. Zu dem Thema plant Pilz eine "Dringliche Anfrage" am Mittwoch im Nationalrat.

Thematisieren will Pilz das alles in einer “Dringlichen Anfrage” an Kickl, die er am Mittwoch im Nationalrat debattieren lassen will. Hinterfragt werden soll dabei von “Jetzt” auch, was es für Kontakte zwischen Neonazis und den freiheitlich geführten Ministerbüros gibt. Nach Einschätzung von Pilz ist nämlich kein grundsätzlicher politischer Unterschied zwischen Kabinettsmitgliedern zum Beispiel in Innen-, Verteidigungs- und Infrastrukturressorts und “Neo-Nazi-Securities” erkennbar.