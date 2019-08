Pilz schaffte vorerst inoffiziell Olympia-Qualifikation

Jessica Pilz hat, vorerst inoffiziell und mit zwei Wochen Wartezeit dazwischen, bei den Kletter-Weltmeisterschaften in Hachioji die Qualifikation für den olympischen Kombinationsbewerb geschafft. Die 20-jährige Niederösterreicherin, die im Vorstieg als Titelverteidigerin Sechste geworden war, wird aufgrund des komplizierten Regulativs gerade noch in die sieben vergebenen Olympia-Plätze rutschen.

Für Österreichs Kletterfans im Allgemeinen und Jakob Schubert im Besonderen wird es am Montag noch einmal spannend. Schubert kämpft am Montag um einen der bei der WM erhältlichen sieben von insgesamt 20 Olympia-Startplätzen. Schubert hat bei diesen Titelkämpfen schon Boulder-Silber und Vorstieg-Bronze gewonnen und ist in der Kombination Titelverteidiger. Auch er will sich den Traum vom vorzeitigen Olympia-Ticket verwirklichen.