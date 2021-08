Pilz in Kletter-Quali nach Speed-Bewerb auf Rang 11

Sportkletterin Jessica Pilz hat sich bei den Olympischen Spielen im Speed-Bewerb der Qualifikation auf dem 11. Platz klassiert. Die 24-Jährige schrieb am Mittwoch im Aomi Urban Sports Park ihre beste Zeit mit 8,51 Sekunden an. Schnellste war die Polin Aleksandra Miroslaw, die als einzige Athletin unter sieben Sekunden (6,97) blieb. In der Qualifikation stehen noch Bewerbe im Bouldern (11.00 Uhr) und Vorstieg (14.10) an. Die Top acht der Gesamtwertung ziehen in das Finale ein.

Pilz war in der Vorbereitung auf die Spiele von einer Fingerverletzung gehandicapt. Der Vorstieg ist die Lieblingsdisziplin der Niederösterreicherin.