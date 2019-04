Pilotgarten von Essbare Stadt Dornbirn wird eröffnet

Es geht an die Umsetzung und den offiziellen Auftakt. Die Initiative Essbare Stadt wird im Rahmen des Dornbirner Gartentages 2019 am Freitag, 10. Mai 2019 eröffnet.

Dornbirn. Die erste öffentliche Fläche, die von der Bevölkerung und den Besucher/-innen in Dornbirn gemeinsam bewirtschaftet wird, steht. Die letzten Wochenenden wurde der Pilotgarten angelegt. Der urbane, öffentliche Raum soll für den Anbau von Lebensmitteln genutzt werden. Die Stadt wird mit essbarem und blühendem Grün bepflanzt werden. Das Miteinander wird gefördert. In den Lokalmedien wurde darüber berichtet:

Gartenfest für alle

Das Team von Essbare Stadt Dornbirn wird am Freitag, 10. Mai 2019, 09:00 bis ca. 17:00 Uhr vor Ort im Garten – im Kulturhauspark in der Innenstadt Dornbirns – zur Verfügung stehen. „Wir wollen das Konzept von Essbaren Städten unter die Leute bringen. In vielen anderen Städten der Welt funktioniert das bereits!“, so Thomas Mathis als Initiator dieser privaten Initiative. Barbara, eine junge Frau, die nach Dornbirn zugezogen ist ergänzt bei meinem Besuch am Samstag beim Offenen Garten: „Obwohl ich gestern im eigenen Garten gewerkelt habe, habe ich mich heute gefreut hier in der Gemeinschaft zu gärtnern. Das macht richtig Spaß! Etwas in der Stadt zu bewegen. Jede/r bringt sich ein mit dem was er/sie gut kann und gerne tut.“

Programm

im Rahmen des Gartentages Dornbirn 2019 im Kulturhauspark:

Gartenführungen im Pilotgarten von Essbare Stadt Dornbirn

Wildkräuterrundgänge durch den Park

Verpflegung durch Dreierlei – Bioladen, Cafe, Begegnung

Jungpflanzen von Schülerinnen und Schüler des Bäuerliche Schul- und Bildungszentrum für Vorarlberg

Initiative Offener Kühlschrank Dornbirn stellt sich vor

Kinderprogramm

(in mitgebrachte Töpfchen säen, Kräutersalz herstellen, Kinderschminken o. a.)

Beete und Erdhügel im Garten, um zu pflanzen, graben, spielen

Spielplatz

Bewusstsein schaffen

Das Team der Initiative will für dieses Gartenfest (möglichst) Zero Waste abzuhalten. So ein Zeichen setzen. Tamara Rohner von dreierlei – Bioladen, Café, Begegnung eGen: „Alles was wir bringen wird plastikfrei sein! Also, alle Lebensmittel, die wir verwenden, werden in Papier, Glas oder Mehrweg-Edelstahl-Behälter bzw. ganz unverpackt sein.“ Sie wird für die Verpflegung vor Ort sorgen. Deshalb: Tassen und Teller von zu Hause mitbringen (wer kann und will)! Der bewusste Umgang mit Ressourcen und den Lebensmitteln ist dem Kernteam von Essbare Stadt Dornbirn wichtig.

Mitmacher/-innen gefragt

Die Initiative sucht laufend nach Interessierten, die öffentliche Flächen in Dornbirn essbar und blühend machen möchten! „Ein ganzes Netz an öffentlichen Gärten soll in Dornbirn entstehen“, so Stefanie Rüscher. Sie führt weiter aus: „Jede/r ist herzlich eingeladen mitzumachen, zu kommen. Der Pilotgarten soll genutzt werden!“

Up to date bleiben: www.facebook.com/essbarestadtdornbirn oder www.instagram.com/essbarestadtdornbirn und www.essbare-stadt.com

