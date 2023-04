Pilnacek wieder vor Disziplinarbehörde

Der suspendierte Sektionschef im Justizministerium, Christian Pilnacek, steht am Mittwoch (12. April) erneut vor der Bundesdisziplinarbehörde. In einer Verhandlung geht es dabei um die vom Justizministerium ausgesprochene vorläufige Freistellung von seinen Aufgaben. Die Behörde überprüft, ob die Gründe für die zuletzt vom Verwaltungsgerichtshof (VwGH) bestätigte Disziplinarmaßnahme noch aufrecht sind.

In der Zwischenzeit haben sich auch Strafgerichte mit den Vorwürfen beschäftigt. So wurde Pilnacek etwa in der Causa des Geheimnisverrats an die Journalistin rechtskräftig freigesprochen. Andere Verfahren laufen dagegen noch.