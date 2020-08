Pilnacek soll gute Chancen auf Straflegistik-Sektion haben

Der Strafrechtssektionschef im Justizministerium, Christian Pilnacek, hat laut einem "Kurier"-Bericht (Dienstag-Ausgabe) gute Chancen, auch nach der hausinternen Teilung seiner Sektion einen der künftigen zwei Chefposten zu erhalten. Laut dem Bericht soll ihn die zuständige Kommission unter sechs Bewerbern für die neue Sektion Straflegistik auf Platz 1 gesetzt haben.

Justizministerin Alma Zadić (Grüne) hatte im Mai überraschend die Teilung der vor zehn Jahren fusionierten Sektion angekündigt, diese soll wieder in die Bereiche Legistik und Strafverfahren aufgeteilt werden. Der Schritt kam einer Entmachtung Pilnaceks gleich, der seit 2010 sowohl für die Strafgesetze als auch für die Fachaufsicht über die Strafverfahren zuständig war. Pilnacek war in die Kritik geraten, weil er sich mit ÖVP-Beschuldigten in der Casinos-Affäre getroffen und sich einen öffentlich ausgetragenen Konflikt mit der Korruptionsstaatsanwaltschaft geliefert hatte.