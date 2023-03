Pierer wird Eigentümer von angeschlagenem Zulieferer Leoni

Der oberösterreichische Unternehmer Stefan Pierer (Pierer Mobility/KTM) will den angeschlagenen deutschen Autozulieferer Leoni retten und dessen Alleineigentümer werden. Großaktionär Pierer sei bereit, Leoni 150 Millionen Euro frisches Kapital zur Verfügung zu stellen und mit 708 Mio. Euro knapp die Hälfte der Schulden übernehmen, sodass das Nürnberger Unternehmen entschuldet werden könne, teilte Leoni am Mittwoch mit. Leoni soll von der Börse genommen werden.

"Bei diesem Sanierungskonzept handelt es sich aus Sicht des Vorstandes um die einzige verbleibende Sanierungslösung", hieß es in der Mitteilung. Die Verhandlungen mit Pierer und den Gläubigern seien fortgeschritten, mit einer Einigung sei kurzfristig zu rechnen.

Der Aktienbestand von Leoni befindet sich zu etwa drei Vierteln in Streubesitz. Größter Einzelaktionär ist mit einem Anteil von rund 20 Prozent die österreichische Pierer-Gruppe. "Diese hat erklärt, unter bestimmten Bedingungen einen deutlichen Sanierungsbeitrag im Rahmen der Eigenkapitalzuführung leisten zu wollen", hatte Leoni bereits Anfang Februar nach einem geplatzten Verkauf eines Unternehmensteils mitgeteilt.

Die Pierer-Holding hat ihren Anteil an Leoni über die vergangenen Jahre stetig gesteigert. Nach der Übernahme von zehn Prozent der Anteile vor etwa zwei Jahren wollte Stefan Pierer die Restrukturierung beschleunigen. "Ich plane dort als Ankerinvestor schon eine aktive Rolle", sagte Pierer damals der "Automobilwoche". "Es gibt ja bisher keinen Kerninvestor bei Leoni, und börsennotierte Unternehmen ohne Kerninvestor sind manchmal schwer zu steuern." Eine Übernahme weiterer Anteile, wie es dann auch kam, schloss er nicht aus. Eine Komplettübernahme hatte Pierer im März 2021 aber noch offen gelassen: "Dafür ist es noch zu früh."

Leoni stellt Kabel- und Netzwerklösungen für die Autoindustrie her, darunter Kabelbäume. Ein Teilverkauf, der 400 Millionen Euro in die Kassa spülen und maßgeblich zur Entschuldung beitragen sollte, war Ende vergangenen Jahres geplatzt. Das Unternehmen betont, dass es sein Geschäftsmodell für solide hält und der Grund für die Schieflage vor allem in der hohen Schuldenlast zu suchen sei.