Pidcock siegte in Alpe d'Huez - Vingegaard weiter in Gelb

Der Brite Thomas Pidcock hat die Königsetappe der 109. Tour de France gewonnen. Der Cross-Weltmeister und Mountainbike-Olympiasieger von Tokio holte sich nach 165,5 Kilometern von Briancon nach Alpe d'Huez am französischen Nationalfeiertag den Sieg im Alleingang vor dem Südafrikaner Louis Meintjes und dem vierfachen Tour-Champion Chris Froome. Das Gelbe Trikot verteidigte am Donnerstag der Däne Jonas Vingegaard erfolgreich.

Titelverteidiger Tadej Pogacar, der am Vortag eingebrochen war, rückte auf den zweiten Gesamtrang vor. Pogacars Sportchef Matxin Fernandez musste die Tour wegen einer Corona-Infektion verlassen.

Am legendären 13,8 Kilometer langen Schlussanstieg trat Pogacar nur zweimal an, Vingegaard folgte jedes Mal nahezu mühelos. Einen Konter sparte sich der 25-Jährige. Temperaturen von bis zu 37 Grad und die 4.650 Höhenmeter der Etappe über drei schwere Anstiege der höchsten Kategorie hatten genug Kraft gekostet. In der Gesamtwertung liegt Vingegaard 2:22 Minuten vor Pogacar und 2:26 vor dem Waliser Geraint Thomas.