Pickerl selbständig „verlängert“

Mit 1800 Euro Strafe hat sich der Fahrzeughalter allerdings nichts „gespart“.

Der 59-Jährige weiß, dass er gerne vergisst, sein Auto rechtzeitig vorzuführen. Er leidet unter einer psychischen Erkrankung, muss Medikamente nehmen und ist dadurch vergesslich. Doch in dem Fall geht es nicht nur um Überziehen der zulässigen Gültigkeit. Die Begutachtungsplakette wurde auch manipuliert. Eigentlich wäre der SSang Yong im Jänner fällig gewesen, in der Nummer Eins war ein Loch gestanzt. Dieses wurde aber zugeklebt, stattdessen war das Loch plötzlich nach hinten in den November auf die Zahl Elf verschoben worden.