Physiotherapeuten fordern Mitsprache bei ME/CFS-Konsenssuche

Der Verband der Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten fordert die Einbindung bei der sogenannten "Konsensuskonferenz" zum Thema ME/CFS, die die Österreichische Gesellschaft für Neurologie (ÖGN) für Mitte April angekündigt hat. Man sehe oft unsachgemäße Behandlungen, die eine starke Zustandsverschlechterung (sog. "Crash") zur Folge hätten, sagte die Wiener Landesverbandsvorsitzende Sabine Schimscha zur APA. Hier brauche es Aus- und Fortbildung in allen Berufsgruppen.

Seitens des Bundesverbandes Physio Austria verwies man nun gegenüber der APA darauf, dass der Verband die drittgrößte Gruppe an Gesundheitsdienstleistern vertritt. Als Interessensvertretung der Österreichischen Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen sehe man die aktuelle Situation der Versorgung der von ME/CFS bzw. Long Covid betroffenen Patientinnen und Patienten kritisch. "Als Physio Austria unterstützen wir mit unserer Expertise alle Bestrebungen, diese Situation zu verbessern und würden begrüßen, bei der geplanten Stakeholder-Konferenz entsprechend unserem Stellenwert eingebunden zu werden", so Schimscha.

Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten seien oft mit von postinfektiösen Syndromen (PAIS) betroffenen Patienten konfrontiert, so der Berufsverband. Insbesondere seit der Corona-Pandemie hätten sich die Fälle weiter gehäuft. Der Wiener Landesverband richtete vor zwei Jahren eine Fachgruppe "Long Covid" ein; im Sommer 2023 wurde diese in "Fachgruppe komplexe Multisystemerkrankungen" umbenannt.

Die Fachgruppe "Komplexe Multisystemerkrankungen" bei Physio Austria besteht derzeit aus 15 Physiotherapeutinnen und -therapeuten, die sowohl in der Praxis mit Betroffenen arbeiten als auch in der Lehre und Forschung tätig sind, so Schimscha. "Wir haben in den letzten zwei Jahren die Wahrnehmung unserer Berufsgruppe auf die genannten Erkrankungsformen gelenkt, Fachartikel publiziert, uns in der Forschung eingebracht und möglichst viele Kolleginnen und Kollegen und unsere Studentinnen und Studenten der Fachhochschulen aus- und fortgebildet." Auch supervidiere man über den Berufsverband Kolleginnen und Kollegen, wenn sie fachliche Hilfe brauchen.