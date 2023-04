Photovoltaik: So verlief der erste Fördercall 2023

Die Nachfrage nach Förderungen für Photovoltaik-Anlagen und Stromspeicher in Österreich ist weiter sehr hoch.

Bei der staatlichen Förderstelle OeMAG gingen am 23. März bei der ersten Förderrunde des Jahres innerhalb der ersten fünf Minuten 58.184 Anträge ein. Binnen einer Stunde seien über 100.000 Tickets gezogen worden, teilte die OeMAG Ende März in einer Aussendung mit. Bis 31. März konnten die Anträge vervollständigt werden, am heutigen Donnerstag ziehen Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, der Geschäftsführerin von Photovoltaic Austria Vera Immitzer und dem Geschäftsführer von Suntastic.Solar Markus König Bilanz - VOL.AT berichtet live.