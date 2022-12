Phoenix Suns wechseln um 4 Milliarden Dollar den Besitzer

Die Phoenix Suns wechseln den Besitzer. Wie am Dienstag (Ortszeit) bekannt wurde, legt der Geschäftsmann und ehemalige College-Basketballspieler Mat Ishbia vier Milliarden US-Dollar (3,77 Mrd. Euro) für die Mehrheitsanteile am NBA-Club aus Arizona hin. Mit den Suns erwirbt Ishbia auch das WNBA-Team Phoenix Mercury. Der Deal muss noch von der Liga genehmigt werden. Sollte das Geschäft abgesegnet werden, wären die Suns das teuerste Team der Basketball-Eliteliga.

So zahlte Joe Tsai 2019 2,35 Milliarden US-Dollar für die Brooklyn Nets und das Barclays Center in New York. Der derzeitige Phoenix-Eigentümer Robert Sarver ist von der NBA ein Jahr gesperrt worden und musste zehn Millionen US-Dollar Strafe zahlen für die Art, wie er die Organisation geführt hat. Sarver hatte die Suns und die Mercury, die in der Frauen-Profiliga spielen, 2004 für 401 Millionen US-Dollar gekauft.