Philosoph Rudolf Burger im Alter von 82 Jahren gestorben

Der Wiener Philosoph Rudolf Burger ist tot. Er starb gestern, Montag, im Alter von 82 Jahren in einem Wiener Spital. Entsprechende Medienmeldungen bestätigte Burgers Verleger Dieter Bandhauer am Dienstagnachmittag der APA. Als Professor für Philosophie und ehemaliger Rektor der Universität für angewandte Kunst Wien prägte er zahlreiche Debatten in Österreich mit.

Der gelernte Physiker erhielt im Jahr 2000 den Österreichischen Staatspreis für Kulturpublizistik. Im heurigen Sommer hätte ihm der Paul Watzlawick Ehrenpreis verliehen werden sollen. Vor zwei Jahren war im Sonderzahl Verlag der Band "Multikulturalismus, Migration und Flüchtlingskrise. Essays und Gespräche" erschienen.