Philips streicht nach Beatmungsgeräte-Rückruf 4.000 Stellen

Der neue Philips-Chef Roy Jakobs streicht als erste Amtshandlung 4.000 Arbeitsplätze. Der Schritt, sich so schnell wie möglich von fünf Prozent der Belegschaft zu trennen, sei "schwierig, aber notwendig" und falle ihm nicht leicht, erklärte Jakobs, der Mitte Oktober den langjährigen Firmenchef Frans van Houten abgelöst hatte, am Montag. Es gehe darum, dass Philips wieder besser funktioniere und das Vertrauen der Patienten und Kunden wiedergewinne.

Philips leide stärker unter Lieferengpässen als gedacht, hieß es in der Mitteilung. Das werde sich auch in den letzten Monaten des Jahres bemerkbar machen. Für das vierte Quartal erwartet der Konzern einen Umsatzrückgang um etwa fünf Prozent. Die Ebita-Marge soll dann aber wieder an zweistellige Werte heranreichen. Zuletzt war sie auf 4,8 Prozent abgestürzt.