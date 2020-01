Philippinos produzieren aus Vulkanasche Ziegelsteine

Nach einem Vulkanausbruch auf den Philippinen zeigen sich die Menschen dort erfinderisch: Die Asche des vor knapp einer Woche ausgebrochenen Vulkans Taal wird nun mit Sand, Zement und Plastikmüll vermischt und zu Ziegelsteinen für Bauprojekte verarbeitet. "In Zeiten wie diesen zeigt sich unsere Kreativität", sagte der Bürgermeister der Stadt Binan, Arman Dimaguila.

Den Angaben zufolge werden so täglich 5.000 Ziegelsteine für lokale Bauprojekte produziert. Die unweit vom Vulkan gelegene Stadt Binan war durch den Ausbruch von einer Ascheschicht überzogen worden. "Anstatt den Ascheregen einfach irgendwo zu sammeln, sind wir in der Lage, ihn in etwas Nützliches zu verwandeln", sagte der städtische Umweltbeauftragte Rodelio Lee. Darüber hinaus werde dabei auch noch weggeworfenes Plastik recycelt. Plastikmüll ist ein großes Problem auf den Philippinen.

Angesichts einer möglichen heftigen Explosion räumte die Polizei am Samstag weitere Dörfer. 20.000 weitere Menschen mussten ihre Häuser in der Gefahrenzone von 14 Kilometern rund um den Vulkan verlassen. Etwa 140.000 Menschen hatten sich bereits zuvor aus der dicht besiedelten Gegend knapp 70 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila in Sicherheit gebracht.

Die Aktivität des mitten in einem See gelegenen Vulkans schien an der Oberfläche nachzulassen - dennoch warnte das staatliche Institut Phivolcs, dass die Gefahr einer gefährlichen, explosiven Eruption weiter bestehe. "Was wir an der Oberfläche sehen, unterscheidet sich von dem, was sich im Innern abspielt", sagte Phivolcs-Chef Renato Solidum auf einer Pressekonferenz. "Wir beobachten immer noch das Aufsteigen von Magma. Und das kann in eine noch gefährlichere Aktivität des Vulkans münden." Seit vergangenen Sonntag gilt die Warnstufe 4 von 5.