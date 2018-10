Philippinen bereiteten sich auf Taifun "Yutu" vor

Auf den Philippinen droht am Dienstag ein neuer schwerer Taifun mit Sturmfluten. Die Behörden verhängten am Montag eine Sturmwarnung für annähernd 30 Provinzen im Norden des Landes. Der Taifun "Yutu" wirbelt derzeit mit Böen von bis zu 210 Kilometern pro Stunde im Pazifik. Die philippinische Wetterbehörde erwartete, dass er Dienstagfrüh in den Provinzen Aurora oder Isabela auf Land treffen werde.

Die Meteorologen befürchten Sturmfluten und warnten davor, sich im Freien aufzuhalten. Schon zuvor brachte “Yutu” heftigen Regen, die Gefahr von Erdrutschen und starkem Wind. Erst im September waren auf den Philippinen mehr als 100 Menschen durch den Taifun “Mangkhut” ums Leben gekommen. Jedes Jahr treffen etwa 20 Wirbelstürme den Inselstaat.