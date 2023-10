Philipp Wolm neuer Chef der Strafverteidiger-Vereinigung

Generationenwechsel bei der Vereinigung der Österreichischen StrafverteidigerInnen (VÖStV): am Wochenende ist Philipp Wolm zum neuen Präsidenten der 345 Mitglieder umfassenden Interessensvertretung gekürt worden. Er werde sich "mit aller Kraft für eine starke und zukunftsorientierte Strafverteidigung stark machen", kündigte Wolm Samstagmittag im Gespräch mit der APA an.

Zuletzt stand mit Manfred Ainedter ein prominenter Verteidiger an der Spitze der Vereinigung. Am Freitagabend übergab Ainedter im Rahmen einer Festveranstaltung in Wien das Ruder an den ebenfalls bestens - auch in medialer Hinsicht - vernetzten Wolm. An den bisherigen Maximen will der neue Präsident in jedem Fall festhalten. Die VÖStV begreift die Funktion einer Strafverteidigerin bzw. eines Strafverteidigers nicht bloß als Interessensvertretung der eigenen Mandantschaft, sondern darüber hinaus des Rechtsstaats, der oft "mit dem Rücken zur Wand" stehe. Die Vereinigung bringt sich mit Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben, der Herausgabe von Publikationen und einem jährlichen StrafverteidigerInnentag laufend in den rechtspolitischen Diskurs ein.