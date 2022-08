Philipp Lingg und George Nussbaumer heizten dem Publikum ein

Beim zweiten Sommernachtskonzert am vergangenen Samstag war der „Bregenzerwald zu Gast in Hohenems“. Zahlreiche Besucher kamen am Schlossplatz zusammen, um gemeinsam ausgelassen zu feiern und die musikalischen Acts zu genießen.

Um 19 Uhr ging es los: Lukas Meusburger, „ORF-Show Starmania 22“-Finalist, eröffnete das Konzert und stimmte das Publikum auf den Abend ein. Als anschließend Philipp Lingg und George Nussbaumer – beide Künstler aus dem Bregenzerwald – auf die Bühne kamen, gab es kein Halten mehr: Die Besucher sangen lauthals zu den mitreißenden Liedern mit. Am gesamten Schlossplatz spürte man eine gelöste Stimmung. Absolut überzeugend waren nicht nur die musikalischen Auftritte, sondern auch die stimmige Dekoration sowie die regionalen Köstlichkeiten.