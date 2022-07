Philipp Lingg & George Nussbaumer: Der Bregenzerwald zu Gast in Hohenems

Das Emser Sommerprogramm geht musikalisch weiter: Am kommenden Samstag, dem 30. Juli 2022, heizen Philipp Lingg und George Nussbaumer – zwei Künstler aus dem Bregenzerwald – mit ihren mitreißenden Liedern beim zweiten Sommernachtskonzert den Besuchern am Schlossplatz ein.

Zusammen sind die beiden Musiker eine etwas verrückte Mischung aus guter Musik und Kabarett – beste Stimmung ist bei diesem Duo vorprogrammiert. Das Konzert eröffnet der „ORF-Show Starmania 22“-Finalist und gebürtige Bregenzerwälder Lukas Meusburger um 19 Uhr. Die stimmige Dekoration und Köstlichkeiten aus dem Bregenzerwald runden den Abend perfekt ab. Ein musikalisches Event jagt in Ems das nächste: Eine Woche später, am Samstag, dem 6. August 2022, folgt bereits das dritte Sommernachtskonzert mit Krauthobel am Schlossplatz.