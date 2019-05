phileas schenkt mumok und Belvedere zeitgenössische Kunst

phileas, eine private Initiative zur Förderung heimischer zeitgenössischer Kunst, schenkt österreichischen Museen auch 2019 mehrere Werke. Darunter ist etwa die Skulptur "Großer Golem" von Gelatin an das Belvedere oder der Film "Indifference" von Mathias Poledna, der für die Liverpool Biennale entstanden ist. Seit 2015 schenkte phileas Werke im Wert von 400.000 Euro an öffentliche Sammlungen.

In den vier Jahren seit der Gründung wurden damit 25 Teilnahmen österreichischer Künstler an internationalen Biennalen, darunter in Venedig, New York, Sao Paulo, Liverpool, Lyon, Lahore, Kochi oder Istanbul sowie bei der documenta unterstützt und 39 neue Kunstwerke in Auftrag gegeben. 36 Werke konnten dann auch durch phileas angekauft und an eine öffentliche Sammlung in Österreich geschenkt werden.