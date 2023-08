PGA-Pläne für 2024: Mehr Geld und Saison im Jahresrhythmus

Mehr Preisgeld, mehr Exklusivität: Die PGA-Tour der Profigolfer hat ihren Spielplan samt Neuerungen für 2024 vorgestellt. Die reguläre FedExCup-Saison wird nun im Kalenderjahr-Rhythmus gespielt. Die reguläre Saison dauert von Jänner bis August und besteht aus 36 Turnieren plus drei Play-off-Bewerben. Es wird acht Signature-Turniere mit begrenztem Teilnehmerfeld geben, die teilweise ohne Cut ausgetragen werden. Der Play-off-Champion erhält einen Rekordbonus von 25 Mio. Dollar.

"Wir freuen uns über die Einführung des neu gestalteten Zeitplans der PGA-Tour und darüber, was die Saison unseren Fans bieten wird: ein Start im Jänner mit Stars, die häufiger gegeneinander antreten, wöchentliche Dramatik und das Auftauchen neuer Stars", erklärte Tour-Commissioner Jay Monahan. Die Saison beginnt mit dem The Sentry Tournament of Champions auf Hawaii und mit der Wyndham Championship in North Carolina. Eine Pause gibt es nur Ende Juli/Anfang August aufgrund des olympischen Golfturniers in Paris.