Pfusch-Volumen dürfte 2020 in Österreich weiter sinken

Das Schwarzarbeits-Volumen in Österreich dürfte heuer weiter sinken. Der Linzer Ökonom Friedrich Schneider rechnet mit einem Rückgang von 24 auf 22,9 Mrd. Euro, womit der Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 6,1 auf 5,8 Prozent schrumpfen könnte. Zu verdanken ist das laut Schneider der nicht allzu hohen Arbeitslosigkeit und wirtschaftspolitischen Maßnahmen wie dem Familienbonus.

Im EU-Vergleich weist Österreich mit den 5,8 Prozent des BIP auch heuer den besten Wert auf, gefolgt von den Niederlanden und Luxemburg mit je 7,2 Prozent sowie Irland und Dänemark mit je 8,6 Prozent. Am höchsten ist der Wert einmal mehr in Bulgarien (30,4 Prozent), gefolgt von Rumänien (27,2), Kroatien (27,1) und Ungarn (23,7). In Deutschland sind es 9,1 Prozent. Insgesamt wird der Pfusch-Anteil in der EU von 16,3 auf 16,2 Prozent sinken, nimmt Schneider an.