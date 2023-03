Pfusch-Bargeldreform: In Nigeria bleibt alter Cash gültig

Die nach einer missglückten Reform von dramatischer Bargeldknappheit betroffenen Bürger von Afrikas größter Volkswirtschaft Nigeria dürfen doch bis Ende des Jahres mit ihren alten Geldscheinen zahlen. Das entschied das Oberste Gericht des Landes am Freitag in der Hauptstadt Abuja, nachdem 16 der 36 Bundesstaaten geklagt hatten. Neue Scheine sind kaum erhältlich, während die alten Banknoten der Landeswährung Naira seit Anfang Februar ungültig sein sollten.

Die Zentralbank hatte im Herbst angekündigt, die Scheine in den höchsten Werten von 1.000 (ca. 2 Euro), 500 und 200 Naira zu ersetzen. Erklärtes Ziel der Reform war es, Fälschungen und Geldwäsche zu erschweren und der Zentralbank mehr Kontrolle über das im Umlauf befindliche Geld zu geben. Der Großteil der alten Geldscheine wird außerhalb des Bankensystems gehortet. Die Reform kurz vor der Präsidentschaftswahl am vergangenen Wochenende galt auch als Mittel, den in Nigeria verbreiteten Kauf von Wählerstimmen zu erschweren.