Es ist wieder soweit. Hui! Die Erzählrunde am Zanzenberg ist um drei verirrte Pft Exbärtinnen reicher geworden: eine Plüschbärin, eine violette Kuh und ein Brathennele (alle ÖVP). Hört sie an. Sie bringen sieben Hits der REGIERUNG ALS ARZT:

Als vor kurzem dann auch noch die Grippetoten 2020/21 in der Statistik verschwanden, weil es nämlich keine gab, ist der Plüschbärin, der violetten Kuh und dem Brathennele das Mitmachen zuviel geworden. Die drei geheimen Pft-Exbärtinnen sind abgehaun und landeten beim Freitesten auf den Zanzenberg. Das geht so. Spruch und Ritual: „Was ist schon wahr, was war? Einmal mit, ein andermal ohne h. Nicht viel Unterschied. Wann was wahr war, und was wann wahr war, werden wir als Warberger nie erfahren. Deshalb trinken wir kein Warsteiner, sondern bleiben bei Corona und Limettenschnitz und sagen im Wahrwar²⁾ GSI³⁾ statt WAR!“ (Anstoßen, Schlucken)