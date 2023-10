Pflegerin soll 82-Jährigen im Innviertel getötet haben

82-Jähriger in Geretsberg (Bezirk Braunau) erstochen

82-Jähriger in Geretsberg (Bezirk Braunau) erstochen ©APA/DANIEL SCHARINGER

Eine 24-jährige Pflegekraft aus der Slowakei soll Donnerstagabend in Geretsberg (Bezirk Braunau) einen 82-Jährigen, den sie betreut hatte, mit mehreren Messerstichen getötet haben. Das bestätigte die Polizei Freitagfrüh. Die Frau wurde festgenommen, dann aber in ein Spital eingeliefert. Die Pflegerin soll den Mann in dessen Wohnhaus mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben. Dann alarmierte sie die Stieftochter des 82-Jährigen.

Die Verwandte verständigte die Rettungskräfte, die noch versuchten, den Pensionisten wiederzubeleben. Die Reanimationsversuche blieben aber erfolglos. Der Innviertler starb noch am Tatort. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet.

Die Pflegerin wurde festgenommen und danach in ein Krankenhaus eingeliefert, sie konnte noch nicht einvernommen werden. Zu den Hintergründen der Tat war vorerst nichts bekannt.