Pflegerin nach Diebstahl bei 90-Jähriger festgenommen

Wegen des Diebstahls bei einer 90-Jährigen in Zirl hat die Polizei eine 39-jährige Pflegerin festgenommen. Die Frau war als 24-Stunden-Kraft beschäftigt und hatte sich nach nur wenigen Tagen mit Diebesgut im fünfstelligen Eurobereich aus dem Staub gemacht, hieß es am Sonntag in einer Aussendung. Die Ungarin ging den Beamten bei einer Kontrolle ins Netz. Sie soll österreichweit mehrere ähnliche Taten begangen haben.

Zum Diebstahl, der schlussendlich zur Festnahme geführt hatte, war es bereits am 19. Oktober gekommen. Die Beamten forschten die 39-jährige Ungarin rasch als Tatverdächtige aus, jedoch besaß diese keinen aufrechten Wohnsitz in Österreich. Die Polizei ermittelte, dass sich die Gesuchte in Völs aufhalten soll.

Daraufhin wurden die Beamten schließlich am Freitag auf ein verdächtiges Fahrzeug aufmerksam. Die Beifahrerin entsprach der Beschreibung der Verdächtigen, wies sich jedoch - wie sich herausstellte - mit einem fremden Personalausweis aus. Schließlich gestand die 39-Jährige die ihr zur Last gelegten Taten. Die Ungarin wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.