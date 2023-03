Pflegeberufe in Zukunft immer wichtiger

Immer mehr Menschen suchen eine Arbeit, die auch Sinn macht. Berufe in der Pflege tun das, speziell mit den neuen Ausbildungsmöglichkeiten.

Die Vorarlberger Landeskrankenhäuser und das BIFO haben eine besondere Informationsoffensive gestartet: Als sogenannte Gesundheitsbotschafter stehen Pflegefachkräfte, Radiologietechnologen und angehende Ärzte direkt im Klassenzimmer Rede und Antwort zu ihrer Ausbildung und ihrem Berufsleben. Sie informieren aber nicht nur über ihren Werdegang und ihre Jobmöglichkeiten, sondern geben vor allem persönliche Einblicke in den Arbeitsalltag. Erklärtes Ziel ist es, Interesse und Begeisterung für Gesundheits- und Pflegeberufe zu wecken.

Pilotprojekt gestartet

Das Pilotprojekt wurde bereits im vergangenen Jahr ins Leben gerufen. „Auf diese Weise erhalten die Jugendlichen einen authentischen Eindruck der verschiedenen Berufswelten“, berichten Gerald Fleisch und Peter Fraunberger, Geschäftsführer der Landeskrankenhäuser. „Wir hoffen natürlich, dass dadurch Gesundheit und Pflege bei der späteren Studien- oder Berufswahl eine Rolle spielen.“ Krankenhäuser wie auch Langzeitpflege stehen bekanntlich vor der großen Herausforderung, Personal zu gewinnen, um die hohe Versorgungsqualität nachhaltig sichern zu können. Dafür braucht es laut Fleisch ein Bündel an Maßnahmen: „Mit den Gesundheits­botschaftern ist nun eine wirkungsvolle Maßnahme an den Schulen dazugekommen.“

Großes Interesse

Das Interesse am neuen ­Angebot zur Berufsinformation war jedenfalls groß: Alle verfügbaren Termine waren ausgebucht. Insgesamt 18-mal kamen bis zu Jahresbeginn die Gesundheitsbotschafter in der AHS-Oberstufe sowie in den vierten Klassen der Mittelschule und AHS-Unterstufe zum Einsatz. Jede Präsentation mit anschließender Fragerunde dauerte rund eineinhalb ­Stunden.