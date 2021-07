Pflege, Vorarlberger Grüne und nachhaltiger Tourismus

Katharina Wiesflecker, grüne Landesrätin für Soziales, Frauen und Pflege, und Judith Grass, Geschäftsführerin bei Golm Silvretta Lünersee Tourismus sind am Donnerstag bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast.

Judith Grass legt in ihrer Arbeit einen Fokus auf Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Als Geschäfstführerin bei Golm Silvretta Lünersee Tourismus, stehen gerade in Anbetracht der Coronakrise diese beiden Schwerpunkte aktuell ganz besonders im Fokus. Bei "Vorarlberg LIVE" wird sie darüber und auch den Stand der Dinge in ihrem Unternehmen sprechen.