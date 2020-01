Pflege-Schulversuch und Polizisten-Ausbildung im Ministerrat

Im zweiten Ministerrat der türkis-grünen Regierung stehen am Mittwoch ein Schulversuch zur Pflege-Ausbildung sowie die geplante Personal-Aufstockung bei der Polizei auf der Tagesordnung. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) zeigte sich vor Beginn der Regierungssitzung überzeugt, mit dem Schulversuch eine "ganz wesentliche Maßnahme" zu setzen.

Der Schulversuch im Pflegebereich werde mit dem heutigen Mittwoch in den Bildungsdirektionen ausgeschrieben, sagte Faßmann. Man habe bereits interessierte Schulen in Aussicht, betonte er. Vorgesehen ist, dass der Schulversuch schon im September startet. Er soll Interessenten ab 15 Jahren offen stehen und mit Matura abschließen. In diesem Schulversuch sollen 100 bis 150 Personen an mehreren Standorten in Österreich einbezogen werden, nach einem Jahr soll er evaluiert werden.