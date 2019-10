Pflege: Hauptverband erwartet "Dauerlösung" im Pflegesektor

Der Hauptverband der Sozialversicherungsträger erwartet sich von der kommenden Regierung eine langfristige Lösung im Pflegesektor. Die neue Regierung sollte sich Zeit nehmen, eine "Dauerlösung" zu schaffen, "die Jahrzehnte hält", sagte Hauptverbands-Chef Alexander Biach bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Und Pflege solle "keine ideologische Frage, sondern eine Verantwortungsfrage" sein.

Wifo-Chef Christoph Badelt ergänzte, es sei zwar erfreulich, dass das Thema Pflege im Wahlkampf behandelt wurde, "weil damit die Dringlichkeit klarer geworden ist". Allerdings seien dabei lediglich "Schlagworte" zur Organisation und Finanzierung in die Welt gesetzt worden, die von einer Umsetzung weit entfernt seien. Es brauche nun eine "tabulose Analyse" von Pflegesystemen, so seine Forderung.

Definiert habe man grundsätzliche Ziele, die für die künftige Ausgestaltung des Pflegesektors wichtig seien, so Biach. So gelte es einerseits, Pflege zu vermeiden: "Menschen müssen gesund, fit gehalten werden", es brauche eine "Koppelung" des Pflegesektors an das Gesundheitssystem. Und bei Pflegebedürftigen, Pflegepersonal sowie den Angehörigen, aber auch den Finanziers (also Staat und Sozialversicherungen) dürfe keine Angst vor dem Thema Pflege bestehen.