Pflege-"Fachgipfel" debattiert künftige Anforderungen

Die zukünftigen Herausforderungen im Pflegebereich stehen am Donnerstag bei einer groß angelegten Veranstaltung in Wien auf dem Programm. Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) lud Experten, Vertreter der Parlamentsparteien sowie Betroffene zum Forum "PFLEGE.fit für die Zukunft" ins "Studio 44". Zuletzt (Stand Februar) bezogen 454.339 Personen Pflegegeld.

Hartinger will nun möglichst viele Stakeholder in die Gespräche einbinden. In fünf Panels soll die “Sicherstellung hochwertiger Pflege in Österreich” diskutiert werden. Den Beginn macht um 9.45 Uhr die Ministerin selbst, gefolgt von einer Runde aus der Politik. Geladen sind dazu u.a. die Klubobleute der Parlamentsparteien. Neben Experten werden auch pflegende Angehörige sowie Personen aus dem Berufsfeld, etwa Krankenpflegeschüler, diskutieren.