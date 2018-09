Pflege: Caritas und Hilfswerk fordern Gipfel und Enquete

Zwei Hilfsorganisationen haben sich zusammengetan, um gemeinsam einen Pflegegipfel sowie eine parlamentarische Enquete zu diesem Bereich zu fordern. Sowohl Caritas-Präsident Michael Landau als auch Hilfswerk-Chef Othmar Karas warnten am Freitag in einer Pressekonferenz vor einem Personalengpass. Auch die Erhöhung des Pflegegeldes sowie dessen jährliche Erhöhung seien notwendig.

“Pflege wird zum Pflegefall”, warnte Landau abermals vor der drohenden Situation in diesem Bereich. Aus diesem Grund sei es dringend notwendig, neben einem Gipfel mit der Regierung auch eine parlamentarische Enquete zu diesem Thema einzuberufen. Dabei solle sich die Politik mit allen Betroffenen, also auch Hilfsorganisationen und Experten, an einen Tisch setzen. “Es geht um ein neues Miteinander”, merkte auch Karas an. Man müsse gemeinsam an einem Strang ziehen.