Pflaster ist Leidenschaft und Herzblut

Der aus Graz stammende Johann Mallitsch und seine Frau Theresia wagten 1972 den Sprung ins kalte Wasser und bauten ihre Firma aus dem Nichts auf. Dieses Jahr feiert die erfolgreiche Bau- und Pflasterergesellschaft bereits ihr 50-jähriges Jubiläum und ist gefragter denn je.

Hohe Qualität, technisch ganz vorne

Technisch hält sich die Mallitsch Bau- und Pflaster GmbH immer auf dem neuesten Stand, was Maschinen und verwendete Materialien angeht. „Wir sind immer ganz vorne an der Spitze mit dabei, Innovation und Weiterbildung wird bei uns groß geschrieben. Heutzutage ist der Beruf körperlich nicht mehr so fordernd, da die anstrengende Arbeit größtenteils von Maschinen übernommen wird“, erklärt Martin Mallitsch.

Nicht nur im Ländle unterwegs

Auch während der vergangenen Jahre war die Mallitsch Bau- und Pflaster GmbH sehr gefragt und viel in ganz Österreich und dem angrenzenden Ausland unterwegs. Die Brüder erklären sich die zum Teil jahrzehntelange Treue von Kunden und Architekt(innen) durch ihren hohen Qualitätsanspruch und die Weiterbegleitung und Nachbetreuung, auch noch nach Beendigung des Auftrags. Für unsere Kunden ist die Investition in ihre Projekte oft ein lang gehegter Wunsch, den es mit größter Sorgfalt umzusetzen gilt, damit unsere Arbeit auch langanhaltende Freude bereitet. An diesem Anspruch, an uns selbst, hat sich nichts geändert“, so Bernd Mallitsch.