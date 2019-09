Pflanzen erobern eisfreie Böden rasch

Pflanzen erobern die durch Gletscherschmelze freigewordenen Flächen außerordentlich schnell. Das zeigten Wissenschafter der Instituts für Interdisziplinäre Gebirgsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in Innsbruck. Diese Besiedelung verringert das Risiko von Murenabgängen, berichten die Forscher im Fachjournal "Nature Scientific Reports".

Seit Jahrzehnten schrumpfen die Gletscher in den Alpen. Die Wissenschafter haben sich für ihre Studie dem Jamtalferner im Tiroler Silvrettagebirge gewidmet, der seit 1864 mehr als 53 Prozent seiner Fläche verloren hat. Durch eine neue Kombination von Satellitenbildern und im Gelände erhobener Daten zur Vegetationsentwicklung konnten sie genau beobachten, wie sich die Pflanzendecke über die vergangenen Jahrzehnte entwickelt hat.

Demnach ist die Zahl der unterschiedlichen Pflanzenarten am Jamtalferner von zehn bis 20 nach nur wenigen Jahren der Eisfreiheit auf bis zu 50 nach einem Jahrhundert angestiegen. "Die Pflanzenwelt erobert in relativ kurzer Zeit Flächen zurück, in denen zuvor über Jahrhunderte keine Pflanze gedeihen konnte. Diese Dynamik war uns vorher nicht bekannt", erklärte Studienleiterin Andrea Fischer.