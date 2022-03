„Pflanz dich nach Hohenems“: Heute für morgen – nachhaltig und regional!

Die Nachhaltigkeitstage „Pflanz dich nach Hohenems“ finden vom 31. März bis 2. April 2022 statt. Trotz leider winterlicher Wettervorhersagen kann das Programm dank der Vielzahl an Geschäftslokalen mit Nachhaltigkeitsfokus größtenteils unverändert bleiben.

Auch die Führungen durch die Innenstadt und sämtliche Aktivitäten in den verschiedenen Emser Geschäftslokalen finden voraussichtlich wie geplant statt, so beispielsweise auch „Fridas Kleiderrausch“ in der Marktstraße 40.

Nachhaltigkeit heißt Vernunft an die erste Stelle zu setzen und bereits im heutigen Handeln an morgen und unsere Kinder zu denken. So können wir alle im Alltag Verantwortung übernehmen und die Gegenwart und Zukunft gestalten. Die Möglichkeiten sind in Hohenems hierbei so vielfältig wie die Stadt selbst: Sei es beim Einkaufen, in der Ernährung, bei der Wahl der Verkehrsmittel, beim Wohnen und noch vielem mehr. Ein nachhaltiger Lebensstil lässt sich im Alltag eines jeden Einzelnen integrieren. Wie das aussehen kann und welche vielen verschiedene Möglichkeiten es dazu gerade in Hohenems gibt, zeigen Ihnen die Nachhaltigkeitstage „Pflanz dich nach Hohenems“.