„Pflanz dich nach Hohenems“ (31. März bis 2. April 2022)

Nachhaltigkeit heißt Vernunft an die erste Stelle zu setzen und bereits im heutigen Handeln an morgen und unsere Kinder zu denken.

Die Möglichkeiten sind in Hohenems hierbei so vielfältig wie die Stadt selbst: Sei es beim Einkaufen, in der Ernährung, bei der Wahl der Verkehrsmittel, beim Wohnen und noch vielem mehr. Wie ein nachhaltiger Lebensstil im Alltag aussehen kann und welche Möglichkeiten es dazu gerade in Hohenems gibt, zeigen Ihnen die Nachhaltigkeitstage „Pflanz dich nach Hohenems“.