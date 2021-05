Pfingstfestspiele: Bildmächtige Händel-Szenen zum Auftakt

Die Schönheit, das Vergnügen, die Zeit und die Erkenntnis. Wunderbare Zutaten für den Auftakt der Salzburger Pfingstfestspiele - und die Namen der vier Protagonisten in Händels Oratorium "Il trionfo del tempo e del disinganno". Regisseur Robert Carsen hat das Konzertstück in heutigen, sinnlich dichten Szenen auf die Bühne im Haus für Mozart gebracht. Pünktlich zum Kultur-Neustart ist Pfingsten - und das Festival unter Cecilia Bartoli unerschüttert auf der Höhe seiner Kunst.

Aus den Allegorien macht Carsen in seiner ebenso bildmächtigen wie einfachen Erzählung Menschen aus Fleisch und Blut, den überzeitlichen Konflikt kleidet er in zeitgenössisches Gewand. Zwischen Memento Mori und "World's Next Topmodel": Am Anfang steht die Casting Show. Bellezza (Melissa Petit) geht als Siegerin aus einem Schaulaufen der Eitelkeiten hervor, wird von ihrer Agentin Piacere (Cecilia Bartoli) zum Feiern animiert, vom strengen, priesterlich auftretenden Tempo (Charles Workman) geängstigt und vertraut sich dem Therapeuten Disinganno (Lawrence Zazzo) an. Die Konstellation ist eigentlich statisch - doch mittels geschickter Szenenwechsel, stimmungsvoller Licht- und Spiegelelemente, geschmackvoller Videounterstützung (rocafilm) und einer versatilen Tänzertruppe (Choreographie: Rebecca Howell) arbeitet Carsen darin jenen bemerkenswerten dramatischen Zug heraus, den Händel in seiner Musik so nachdrücklich angelegt hat.