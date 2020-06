Pfingsten 2020: Das Wort zum Sonntag von Pfarrer Roland Trentinaglia

Dieses Jahr ist einiges anders - auch zu Pfingsten. Warum das Pfingstfest gerade in Zeiten wie diesen eine besondere Bedeutung hat, erklärt Pfarrer Roland Trentinaglia im VOL.AT-Gespräch..

Pfingsten 2020 ist einiges anders als im Jahr davor. "Anders sind sicher die Umstände, die ausgelöst wurden durch die Coronakrise", sagt Pfarrer Roland "Trenti" Trentinaglia. Es herrsche eine große Unsicherheit in vielen Bereichen - in der Wirtschaft, aber auch in der Familie.

Innehalten an Pfingsten

"Gerade Pfingsten lehrt uns ein Stück weit, wieder eine andere Normalität, als wir bis dato gelebt haben", so der Priester. In der Bibel würden Seuchen immer wieder dort auftauchen, wo etwas mit der Lebensweise der Menschen nicht mehr stimme. Auch wir hätten vielleicht ein Stück weit über unseren Verhältnissen gelebt. Pfingsten heißt für den Pfarrer folgendes: "Wir haben den Geist Gottes bekommen und er soll dafür sorgen, dass wir miteinander so miteinander leben, dass das Leben gelingt." Das Pfingstfest könne so gesehen auch dabei helfen, innezuhalten und ein Stück sich ein Stück weit auf den Geist Gottes zu besinnen.