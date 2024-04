Pfeile sollen EM-Fans vom Frankfurter "Zombieland" fernhalten

Harte Worte: Die Briten warnen zur anstehenden Fußball-EM ihre Landsleute vor dem Bahnhofsviertel in Frankfurt am Main. Sie nennen es in ihren Medien sogar das „Zombieland“.

Und wie löst die Stadt Frankfurt das Problem mit den aggressiven Junkies und Dealern? Sie malen für die Briten und andere Fans einfach gigantische Pfeile vor den Bahnhof, um ihnen zu zeigen, wie sie sicher durch das Bahnhofsviertel kommen.

Bloß nicht nach links

Es sind mehr als 100 Meter lange, bis zu zwei Meter breite Farbmarkierungen mit englischsprachigen Beschriftungen darauf: Der weiße Pfeil „Banking District“ führt ins Bankenviertel. Der rosa Pfeil in die „City“ (Innenstadt), der rote Pfeil zum „Theatre“ (Theater).

Und die Pfeile zeigen nur in eine Richtung: geradeaus! Bloß nicht nach links zu den Drogenmeilen Mosel-, Elbe, Weser-, Taunusstraße, wo 300 Dealer und bis zu 5000 Junkies weiter ihr Unwesen treiben.

self all Open preferences.

„Die UEFA schickt die Three-Lions-Fans ins Höllenloch“

Die Wegweiser sind eine Reaktion auf den „Sun“-Bericht vor zwei Wochen. Die britische Zeitung warnte mit vehementen Worten vor den Zuständen in Frankfurt – in der Hessen-Metropole finden fünf EM-Spiele statt. So kickt England am 20. Juni im Frankfurter Waldstadion gegen Dänemark.

Die meisten England-Fans werden am Hauptbahnhof in der Stadt ankommen und landen dann gleich im Bahnhofsviertel. Die „Sun“ schreibt: „Die UEFA schickt die Three-Lions-Fans ins Höllenloch.“ Und gibt Frankfurt damit quasi ein Ultimatum: „Die Stadt hat noch acht Wochen, um hier aufzuräumen.“

©Karten

Keine neue Idee

Die Idee der Wegweiser-Pfeile, die nach dem britischen Zeitungsbericht in der Stadtverwaltung beschlossen wurde, ist nicht neu: US-Firmen verschicken in Mails ähnliche Wegweiser an neue Mitarbeiter in Frankfurt oder Kunden, wie sie sicher die Drogenstraßen im Bahnhofsviertel umgehen können.

self all Open preferences.

Künstlerin und Sozialarbeiterin Annette Gloser (61) ist im Auftrag der Stadt für die Wegweiser zuständig.

Gegenüber der BILD sagte sie: „Das auf dem Asphalt aufgemalte Wegleitsystem bietet den Besuchern eine sofortige Orientierung. Wer weiß, wohin er will, findet für die wichtigsten Richtungen eine Antwort. Wer es nicht weiß, kann sich nun entscheiden, ohne im Labyrinth des Viertels zu scheitern.“

Heißt: Wenn die Engländer sich nicht an die Monster-Pfeile halten, landen sie halt im „Zombieland“.