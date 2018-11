Pfeifenberger-Prozess: Letzte Einvernahme des Angeklagten

Das Untreueverfahren gegen den früheren Kärntner Landeshauptmannstellvertreter und Finanzlandesrat Karl Pfeifenberger (FPÖ) am Landesgericht Klagenfurt ist am Donnerstag fortgesetzt worden. Auf dem Programm stand eine letzte Einvernahme des Angeklagten, die dieser selbst gewünscht hatte. Er bekannte sich nach wie vor nicht schuldig.

Die Anklage wirft Pfeifenberger vor, in den Jahren 2005 und 2006 von der ehemaligen Hypo-Bank Alpe Adria 540.000 Euro ohne Gegenleistung kassiert zu haben. Der Angeklagte bekannte sich nach wie vor nicht schuldig. Er legte ein umfangreiches Konvolut von Unterlagen vor, die seine Tätigkeit als Geschäftsführer einer Hypo-Tochter, die sich mit dem Thema Bioenergie beschäftigte, dokumentieren und die bezogenen Honorare rechtfertigen sollten.

Darunter fanden sich allerdings auch Anonymverfügungen wegen zu schnellen Fahrens mit dem Dienstwagen, was den Vorsitzenden des Schöffensenats, Richter Dietmar Wassertheurer, zu der Frage veranlasste, was der Angeklagte damit sagen wollte. Pfeifenberger wusste allerdings auch nicht zu sagen, warum sich die Strafbescheide in den Unterlagen befanden.