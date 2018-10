Pfeifenberger-Prozess: "Dienstvertrag war unüblich"

Im Untreueprozess gegen den früheren freiheitlichen Kärntner Landeshauptmannstellvertreter und Finanzlandesrat Karl Pfeifenberger am Klagenfurter Landesgericht sind am Montag die ersten Zeugen befragt worden. Thema war wiederum der Dienstvertrag, den der damalige Leiter der Hypo-Personalabteilung als "vom Standard abweichend" bezeichnete.

Die Anklage wirft Pfeifenberger vor, von der ehemaligen Hypo-Bank Alpe Adria 540.000 Euro ohne Gegenleistung kassiert zu haben. Der Angeklagte, mittlerweile in Pension, bekennt sich nicht schuldig.

Gleich der erste Zeuge, ein Rechtsanwalt, der den Dienstvertrag aufgesetzt haben soll, machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Der damalige Leiter der Personalabteilung in der Hypo Österreich hingegen erzählte, Pfeifenberger habe ihm den Dienstvertrag Ende Dezember 2004, Anfang Jänner 2005 vorgelegt. In Kraft trat er am 1. März 2005 und sollte fünf Jahre gelten. Kurz vorher sei er vom Ex-Hypo-Chef Wolfgang Kulterer davon informiert worden, dass Pfeifenberger aufgrund seiner Tätigkeit im Hinblick auf eine zu gründende Agraralternativ-und Bioenergie AG aufgenommen werden sollte, sagte der Zeuge.