Pfarrhaus lädt zum Flohmarkt

In Weiler warten beim Pfarrhaus-Flohmarkt einige Schätze auf die Besucher.

Weiler . Anfang des Jahres konnte die Generalsanierung des Pfarrhofes in Weiler abgeschlossen und die entsprechenden Räumlichkeiten bezogen werden. Vor der Sanierung wurde das 125 Jahre alte Pfarrhaus leergeräumt und zahlreiche Artikel werden nun bei einem Flohmarkt verkauft.

Zwar konnten einige der ausgeräumten Produkte im renovierten Pfarrhaus wiederverwendet werden, doch zahlreiche Sachen werden am kommenden Samstag, 19. September von 16 bis 20 Uhr beim Flohmarkt beim Pfarrhaus zum Verkauf angeboten. So können neben verschiedenen Möbeln und Fenstern auch Bücher, Sakrales und auch verschiedene kuriose Sachen erworben werden. Die Verkaufserlöse werden zur Finanzierung der Renovierung des Pfarrhauses verwendet und auch für die Bewirtung ist bestens gesorgt.

An Hock mit Gott

Im Anschluss an den Flohmarkt lädt die Pfarre Weiler zu „An Hock mit Gott“ in die Pfarrkirche. Ein gemütliches Beisammensein in der Kirche im Rahmen einer Wortgottesfeier mit Pfarrer Marius, mit Denkanstößen und Musik von U2, Disturbed, John Mayer, Pearl Jam und Metallica. Interpretiert werden die Songs und Lieder von A-Live & Friends – vier Stimmen, zwei Gitarren, ein Cello und jede Menge Begeisterung.