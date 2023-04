Pfarre Schruns feierte Fest der Erstkommunion

Schruns. (sco) Das vierstimmige Stahlgeläute des Schrunser Münsters zum heiligen Jodok rief die Pfarrangehörigen und deren Gäste neulich zur Feier der Erstkommunion.

Die Vorbereitung auf das große Fest und die Liturgie selbst standen unter dem Motto “Gemeinsam mit Jesus in einem Boot”. Mit der Gottesdienstgemeinde feierte der Leiter des Pfarrverbandes für das mittlere Montafon, Hans Tinkhauser. Musikalisch mitgestaltet wurden die Feierlichkeiten von der Harmoniemusik Schruns unter der Stabführung von Thomas Zuderell, Hannes Wiederin an der Pflüger-Orgel und dem Kinderchor der Pfarre Schruns unter der Leitung von Kathrin Fritz und Monika Aßmann. Viele fleißige Hände trugen zum Gelingen der Feier bei. Nach der Messe lud die Pfarre zum geselligen Beisammensein bei der Agape am Kirchplatz. Die Erstkommunionkinder nahmen auf den Stufen vor dem Gemeindeamt Aufstellung für die obligatorischen Gruppen- bzw. Erinnerungsfotos. Der Reigen an Erstkommunionfeiern im Pfarrverband Mittleres Montafon nahm mit der Feier im Hauptort des Montafons seinen Anfang. Am Sonntag, dem 16. April, waren die Vandanser Kinder in ihrer Pfarrkirche zum heiligen Johannes dem Täufer erstmals zum Tisch des Herrn geladen.

Die weiteren Termine sind am Sonntag, dem 23. April, in der Pfarrkirche zum heiligen Josef in Gantschier; am Sonntag, dem 7. Mai, in der Pfarrkirche Mariae Geburt in Tschagguns und am Sonntag, dem 18. Juni, in der Pfarrkirche zu den heiligen Josef und Nikolaus in Silbertal. Alle bevorstehenden Erstkommunionfeiern beginnen um 10 Uhr. Ein besonders für die Schrunser (Erstkommunion-)Kinder interessanter Termin ist am Sonntag, dem 7. Mai, um 9 Uhr im Münster; dort wird die Messe für Kinder und Familien gefeiert. Anschließend lädt die Pfarre zum Pfarrcafé im Pfarrheim St. Jodok. “Alle Einnahmen stellen wir gänzlich Bedürftigen zur Verfügung. So konnten wir unlängst einer Familie mit 350 Euro helfen”, informiert die “gute Fee” des Pfarrcafés, Petra Stocker.