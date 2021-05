Pfarre Satteins mit langer Geschichte

Die heutige Pfarrkirche von Satteins wurde von 1822 bis 1824 erbaut – die Geschichte geht aber einige hundert Jahre zurück.

Dank der Opferbereitschaft aus der Bevölkerung konnte der Neubau dann auch im Jahr 1824 im Stil des Klassizismus fertiggestellt werden. Bereits zu dieser Zeit wurde der mächtige Fassadenturm, der Besucher schon von der Ferne aus begrüßt, zu einem markanten Wahrzeichen der Pfarrkirche, welche dem heiligen Georg geweiht ist. Ein weiteres besonderes Juwel der Pfarrkirche ist das Hochaltarbild. Es zeigt in der Höhe die Heilige Dreifaltigkeit, in der Mitte den heiligen Martin im Bischofsornat und neben ihm die Kriegergestalt des Kirchenpatrons Georg im roten Soldatenmantel. Im unteren Bereich gießt ein Engel aus seinem Füllhorn Segen aus über Kirche und Pfarrgemeinde. Das Gemälde stammt vom Innsbrucker Maler Josef Arnold dem Älteren. Die Wandgemälde im Kirchenschiff und die Deckengemälde im Stil der Nazarener wurden 1884 vom Bludenzer Maler Kakob Jehly geschaffen und als ältestes Ausstattungsstück ist das spätgotische Sakramentshäuschen aus der Vorgängerkirche, signiert mit 1467, an der Evangelienwand im Chorraum erhalten.

In den Jahren 1980 bis 1981 wurde die Satteinser Pfarrkirche außen und in den Jahren 1984 bis 1986 innen ein weiteres Mal renoviert. Dabei wurde auch der Kircheninnenraum im Sinne der Liturgie nach dem zweiten Vatikanischen Konzil neu gestaltet und so wurden Volksaltar und Ambo auf einer neuen Stufenanlage im Bereich des Chorbogens zwischen Kirchenschiff und Altarraum neu angeordnet. Eine letzte Renovierung fand erst vor zwei Jahren statt – die Schindeldeckung des Kirchturms aus dem Jahre 1968 wurde erneuert.

Neben der Pfarrkirche zum heiligen Georg steht in Satteins unter anderem auch die Sebastianskapelle. Direkt an der uralten und wichtigen Verbindung vom Walgau über den Schwarzen See nach Rankweil soll der Bau der Kapelle auf das Jahr 1349 zurückgehen, als auch in Satteins die Pest gewütet haben soll. Laut einer Sage fuhr damals der Totengräber mit einem roh gezimmerten Schubkarren durch das Dorf und sammelte die Leichen der Verstorbenen ein und als die Krankheit dann erlosch, wurden zur Erinnerung an das furchtbare Sterben in das Chorgewölbe der Sebastians-Kapelle im Dorf die zwei Räder des Pestkarrens eingemauert. Dabei geht noch heute das Glockenseil durch deren Naben, und an der Außenseite der Kirche ist ein großes Standbild des Helfers in der Pestnot, des heiligen Sebastian. Bei der Langen Nacht der Kirchen dürfen sich die Besucher neben einer Führung durch die Pfarrkirche zum heiligen Georg auch auf eine Führung in der Sebastians-Kapelle freuen, wo interessante Geschichten warten. MIMA