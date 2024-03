Pfarre Rankweil vor ganz vielen Herausforderungen

Im Rahmen einer Versammlung im Vereinshaus wurden die neuen Ziele der Öffentlichkeit präsentiert.

RANKWEIL. Die Pfarre Rankweil informierte die Bürger in der schon traditionellen Pfarrversammlung im Rankweiler Vereinshaus über die aktuellen Tätigkeiten, kommende Aufgaben und Herausforderungen der nächsten Wochen und Monate. Martin Salzmann führte durch das Programm. Patrick Hammerer vom Pfarrkirchenrat gab einen ausführlichen Ausblick über die bevorstehenden Baumaßnahmen. So wird der St.-Michaels-Friedhof unterhalb der Basilika umgestaltet und erhält ein neues Gesicht. Sanierungen stehen beim Aufgang zum St.-Peters-Bühel, beim Beinhaus St. Peter und beim Frühmesserhaus an. Das Pfarrleitungsteam diskutiert über Chancen und Herausforderungen von pastoralen Fragen. Pfarrleitungsteam-Mitglied Wolfgang Bertsch berichtete vom derzeitigen Schwerpunkt der Diakonie. „Der Dienst am Menschen im kirchlichen Raum, also die gelebte Nächstenliebe hat momentan oberste Priorität.“ Um die Pfarrgemeinde mit einzubinden, wurden in mehreren Kleingruppen Ideen, Vorschläge, Verbesserungen, Wünsche und Anregungen für die Gottesdienste in der St.-Josefs-Kirche, Basilika und St.-Peters-Kirche gesammelt. Außerdem finden im Juni dieses Jahres die Neuwahlen für das Pfarrleitungsteam statt. Pfarrer Walter Juen ist Vorsitzender im Pfarrleitungsteam. Weitere Ausschussmitglieder sind Pfarrer Peter Loretz, Pastoralassistentin Evelyn Madlener, Pfarrassistentin Monika Thurnher, Patrick Hammerer (Pfarrkirchenrat) und die vier ehrenamtlichen Mitarbeiter Wolfgang Bertsch, Helga Ölz, Simone Walser und Edith Schmid. Die Kandidatensuche für die Neuwahlen läuft bis 7. April. Für die musikalische Umrahmung dieses Abends sorgten Benjamin und Julian Hauser am Piano.VN-TK