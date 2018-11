Anderson ließ Nishikori bei ATP Finals nur ein Game

Kevin Anderson hat am Dienstagnachmittag bei den ATP Finals in London mit einem sensationell glatten Sieg gegen Kei Nishikori überrascht. Der Wien-Sieger ließ dem Japaner, der im Auftaktmatch der Gruppe "Lleyton Hewitt" Roger Federer (SUI) in zwei Sets bezwungen hatte, beim 6:0,6:1 in 64 Minuten keine Chance.

Anderson hat damit ausgezeichnete Karten, gleich bei seinem Masters-Debüt ins Halbfinale einzuziehen. Abhängig vom Ausgang des Abendspiels von Federer gegen Dominic Thiem könnte der Südafrikaner noch am Dienstag als erster Halbfinalist feststehen.

Alexander Peya hat hingengen mit seinem kroatischen Partner Nikola Mektic auch das zweite Round-Robin-Match in London verloren. Mektic/Peya mussten sich in der Gruppe “Llodra/Santoro” nach 1:43 Stunden Raven Klaasen/Michael Venus (RSA/NZL-6) mit 6:7(5),6:7(5) knapp geschlagen geben.

Ein Aufstieg ins Halbfinale ist für den 38-jährigen Wiener damit sehr unwahrscheinlich geworden. Im letzten Gruppenmatch am Donnerstag geht es für Mektic/Peya noch gegen Jamie Murray/Bruno Soares (GBR/BRA-4).