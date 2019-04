Petrus Stockinger neuer Propst des Stiftes Herzogenburg

Das Kapitel des Augustiner-Chorherrenstiftes Herzogenburg hat am Dienstag unter der Leitung von Generalabt Johann Holzinger den bisherigen Stiftsdechant und Kaplan von Herzogenburg, Petrus Stockinger, zum Propst gewählt. Der noch 36-jährige gebürtige Oberösterreicher tritt damit die Nachfolge von Maximilian Fürnsinn an, der das Haus vier Jahrzehnte lang geleitet hatte.

Petrus Stockinger wurde nach Angaben des Klosters 1982 in Ried im Innkreis geboren. 2000 erfolgte seine Aufnahme in das Chorherrenstift Reichersberg, 2005 der Übertritt in das Stift Herzogenburg. Stockinger hat in Salzburg und St. Pölten Theologie und Religionspädagogik studiert und 2006 die Ewige Profess abgelegt. 2009 empfing er durch den Erzbischof von Salzburg, Alois Kothgasser, die Priesterweihe. Seither war er als Kaplan in der Stadtpfarre Herzogenburg tätig.