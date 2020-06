Petition gegen "Notenzwang" im Volksschulzeugnis

Dieses Schuljahr bringt wieder verpflichtende Ziffernnoten ab dem Jahreszeugnis der zweiten Klasse Volksschule. Die Wiener Initiative "Schule.schafft.Autonomie" will mit einer parlamentarischen Bürgerinitiative gegen den "Notenzwang" ankämpfen. Am Freitag werden die 4.200 bisher gesammelten Unterschriften der Parlamentsdirektion übergeben, die Petition kann dann online unterzeichnet werden.

Unterstützung bekommt das Bündnis rund um Eltern, Schüler und Pädagogen der Integrativen Lernwerkstatt Brigittenau (ILB) von drei weiteren Initiativen, die sich ebenfalls für Entscheidungsfreiheit der Schulen bei der Leistungsbeurteilung starkmachen. Gemeinsam konnten sie nach eigenen Angaben bisher über 23.000 Unterstützungsunterschriften sammeln. "Mit diesem Schulterschluss wollen wir zeigen, dass das kein Randthema ist", wird Barbara Trautendorfer, die Erstunterzeichnerin der Bürgerinitiative, in einer Mitteilung zitiert.

Die Forderung der Aktivisten, die sich für die Unterschriftenübergabe in Wien versammelt haben: Ob an Volksschulen Ziffernnoten im Zeugnis stehen oder alternative Beurteilungsformen wie Pensenbücher eingesetzt werden, soll wieder schulautonom "im Dialog zwischen Schulleitung, PädagogInnen und Eltern" entschieden werden. Fünf Ziffernnoten stünden für viele im Widerspruch zu den Anforderungen einer individuell und inklusiv orientierten Pädagogik, so die Begründung. Durch das Ziffernnotensystem werde außerdem das Lernen aus Sachinteresse vom "Lernen um der Note willen" verdrängt.