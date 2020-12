Petition der ÖSV-Springer für Treitinger-Rückkehr

Die österreichischen Weltcup-Skispringer sprechen sich in einer gemeinsamen Petition für die Aufhebung der Kündigung von Co-Trainer Robert Treitinger aus. ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer bestätigte auf APA-Anfrage einen dementsprechenden Bericht der "Tiroler Tageszeitung". Die wegen "Nichteinhaltung der Covid-19-Schutzmaßnahmen" ausgesprochene Entscheidung bleibe aber aufrecht, betonte Scherer. Man nehme das Schreiben der ÖSV-Athleten um Stefan Kraft zur Kenntnis.

Laut TT-Angaben soll Treitinger nach seiner Rückkehr aus Wisla im ÖSV-Büro wie sein Gegenüber die Maske abgenommen haben. Zu diesem Zeitpunkt habe es noch keine positiven Befunde im Team gegeben, erst ein späterer Nachtest infolge der Infektion von Gregor Schlierenzauer sei auch bei Treitinger positiv ausgefallen. "Man kann mir mangelnde Sensibilität angesichts der Situation unterstellen, aber keine Rücksichtslosigkeit", sagte Treitinger der Zeitung. Scherer legt in diesem Zusammenhang Wert auf die Feststellung, dass man Treitinger keinesfalls eine Schuld an den jüngst gehäuften Coronafällen in der Mannschaft gebe, der ausschlaggebende Verstoß sei aber nicht zu tolerieren gewesen.